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Большой трансфер Слуцкого: сменил «Коммент.Шоу» на «Это футбол, брат!» Ушел к прямым конкурентам

Большой трансфер Слуцкого: сменил «Коммент.Шоу» на «Это футбол, брат!» Ушел к прямым конкурентам

Трансферное окно еще не открылось, а в российском футболе уже есть топовый переход: «Это футбол, брат!» увел Леонида Слуцкого у «Коммент.

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