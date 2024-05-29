С мигрантами Госдума решила бороться «пинками»

ИИ

Иван Иваныч

Конечно агрессию, злобу и хамское поведение в отношении россиян всех национальностей и вероисповедания нужно пресекать. Всех мигрантов злостно нарушающих закон, озлобленных и решивших, что в их неудачах виноваты российские граждане, высылать из РФ, желательно- немедленно и навсегда. И назвавшего "подставной" мать погибшего на Донбассе ребенка амера Майкла Бома- выслать тоже!