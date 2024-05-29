Нападение иностранцев из Средней Азии на депутата Госдумы РФ спровоцировала применение жёстких мер.
С мигрантами Госдума решила бороться «пинками»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иваныч
Конечно агрессию, злобу и хамское поведение в отношении россиян всех национальностей и вероисповедания нужно пресекать. Всех мигрантов злостно нарушающих закон, озлобленных и решивших, что в их неудачах виноваты российские граждане, высылать из РФ, желательно- немедленно и навсегда. И назвавшего "подставной" мать погибшего на Донбассе ребенка амера Майкла Бома- выслать тоже!
Ответить
2 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Всех мастурбеков-кишлачников с их саранчой пинками под зад до границы...
Ответить
1 час.
Андрей Павлов
"...на территорию Новосибирской области въехало 7 439 иностранных граждан, выехало 5 947." Хуснуллин и Ко работают. Первый раз вижу сопоставление "выехало-заехало". Соотношение не радует.
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии