Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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С мигрантами Госдума решила бороться «пинками»

С мигрантами Госдума решила бороться «пинками»

Нападение иностранцев из Средней Азии на депутата Госдумы РФ спровоцировала применение жёстких мер.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Конечно агрессию, злобу и хамское поведение в отношении россиян всех национальностей и вероисповедания нужно пресекать. Всех мигрантов злостно нарушающих закон, озлобленных и решивших, что в их неудачах виноваты российские граждане, высылать из РФ, желательно- немедленно и навсегда. И назвавшего &quot;подставной&quot; мать погибшего на Донбассе ребенка амера Майкла Бома- выслать тоже!
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2 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Всех мастурбеков-кишлачников с их саранчой пинками под зад до границы...
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1 час.
Андрей Павлов
&quot;...на территорию Новосибирской области въехало 7 439 иностранных граждан, выехало 5 947.&quot; Хуснуллин и Ко работают. Первый раз вижу сопоставление &quot;выехало-заехало&quot;. Соотношение не радует.
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9 мин.

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