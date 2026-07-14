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Татар-информ

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«Иду по жизни с песней»: ветеран СВО из Кощаково стал призером «Абилимпикса»

«Иду по жизни с песней»: ветеран СВО из Кощаково стал призером «Абилимпикса»

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой Ветеран специальной военной операции из села Кощаково Пестречинского района Кирилл Дмитриев занял второе место на чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

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