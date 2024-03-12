Маша Миногарова, Алёна Долецкая, Юлия Хлынина и Алёна Свиридова на выставке "Поле чудес"

В галерее Alina Pinsky Gallery на Пречистенке открылась выставка Льва Повзнера "Поле чудес". Первыми гостями вернисажа стали Алёна Долецкая, Юлия Хлынина, Маша Миногарова, Алёна Свиридова и другие светские персоны.
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