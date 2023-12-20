В 90-е почти все оборонные заводы России попали в руки западных акционеров

Betahon

"Инвесторы" ушли, а гнилые продажные выродки сидят до сих пор в ВПК и в ряде важнейших стратегических отраслей(авиация, химия, медицина, среднее машиностроение и т.д.) и вредят! Без чистки сложно будет бороться с их саботажем...в лучшем случае!