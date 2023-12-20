Перед вами фотография ЗРК С-400 «Триумф» на базе тягача Брянского автозавода. Автор: Этот тягач тянет на себе половину российского вооружения.
В 90-е почти все оборонные заводы России попали в руки западных акционеров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Betahon
"Инвесторы" ушли, а гнилые продажные выродки сидят до сих пор в ВПК и в ряде важнейших стратегических отраслей(авиация, химия, медицина, среднее машиностроение и т.д.) и вредят! Без чистки сложно будет бороться с их саботажем...в лучшем случае!
Ответить
10 час.
Владимир Негода
нельзя даже думать , а тем более доверять страну пейсатым проходимцам типа гайдара и чубайса .....
Ответить
1 час.
Свежие комментарии