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    "Инвесторы" ушли, а гнилые продажные выродки сидят до сих пор в ВПК и в ряде важнейших стратегических отраслей(авиаци...В 90-е почти все ...

В 90-е почти все оборонные заводы России попали в руки западных акционеров

В 90-е почти все оборонные заводы России попали в руки западных акционеров

Перед вами фотография ЗРК С-400 «Триумф» на базе тягача Брянского автозавода. Автор: Этот тягач тянет на себе половину российского вооружения.

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Комментарии
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Betahon
&quot;Инвесторы&quot; ушли, а гнилые продажные выродки сидят до сих пор в ВПК и в ряде важнейших стратегических отраслей(авиация, химия, медицина, среднее машиностроение и т.д.) и вредят! Без чистки сложно будет бороться с их саботажем...в лучшем случае!
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10 час.
Владимир Негода
нельзя даже думать , а тем более доверять страну пейсатым проходимцам типа гайдара и чубайса .....
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1 час.

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