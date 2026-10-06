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Орловские новости

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В Орловскую область привезли 4300 саженцев туи

В Орловскую область привезли 4300 саженцев туи

4300 саженцев туи привезли в Орловскую область с начала 2026 года, все они прошли проверку на карантинные организмы и получили разрешение на использование.

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