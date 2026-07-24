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Царьград

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Силовики выяснили, что родня нового главкома ВСУ Драпатого живет в Сочи

Силовики выяснили, что родня нового главкома ВСУ Драпатого живет в Сочи

Родственники Драпатого живут в России.Новый главком ВСУ Михаил Драпатый, обвиняемый в России в терроризме, имеет родственников, проживающих в РФ.

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