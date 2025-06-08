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Украинские военные 3,5 тысячи раз обратились с просьбой сдаться России

Украинские военные 3,5 тысячи раз обратились с просьбой сдаться России

Родственники украинских военнослужащих регулярно обращаются к российским силовым структурам с просьбой об объяснении процедуры капитуляции.

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