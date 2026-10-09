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Пронедра

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Почему преподобного Савватия прозвали Пчельником

Почему преподобного Савватия прозвали Пчельником

Рассказываем, почему преподобного Савватия называют Пчельником, какие народные обычаи и поверья связаны с этим днём, и как сложилась традиция 10 октября.

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