Почему преподобного Савватия прозвали Пчельником

Рассказываем, почему преподобного Савватия называют Пчельником, какие народные обычаи и поверья связаны с этим днём, и как сложилась традиция 10 октября.
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