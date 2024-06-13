Президент России признал китайскую модель экономики наиболее эффективной в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). Китайская модель экономики многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе и североамериканская или европейская, подчеркнул президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии ПМЭФ.
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