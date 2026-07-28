Поче­му Виль­нюс, Рига и Тал­лин боль­ше не боят­ся рос­сий­ских предо­сте­ре­же­ний? Как ядер­ный «зон­тик» раз­вя­жет руки при­бал­тий­ским про­во­ка­то­рам на Бал­ти­ке? Что такое так­ти­ка «саля­ми» и как она угро­жа­ет рос­сий­ским кораб­лям? И как при­бал­тий­ские поли­ти­ки исполь­зу­ют Укра­и­ну для нагне­та­ния ядер­ной исте­рии? Пресс-сек­ре­тарь пре­зи­ден­та Рос­сии Дмит­рий Пес­ков сд.