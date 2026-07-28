Почему Вильнюс, Рига и Таллин больше не боятся российских предостережений? Как ядерный «зонтик» развяжет руки прибалтийским провокаторам на Балтике? Что такое тактика «салями» и как она угрожает российским кораблям? И как прибалтийские политики используют Украину для нагнетания ядерной истерии? Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сд.
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