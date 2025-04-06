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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Говорил атакующим игрокам «Ахмата» прибавить в позиции «киллера». Мы много окружали, но мало завоевывали». Ташуев о 0:0 с «Факелом»

Тренер грозненского клуба высказался после ничьей с «Факелом» (0:0) в Мир РПЛ. «У нас серия семь матчей [без поражений в РПЛ], но, к сожалению, не та серия.

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