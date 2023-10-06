Как Эстляндия, Финляндия и Ингерманландия стали Россией

CM

C Major

в 90-м надо было предъявлять, да Горбач все предал, а Ельцину с либерастами не до прибалтов было(кстати,Ельцин еще при существовании СССР мотанулся к прибалтам и подписал от имени России независимость!За одно только это его уже можно было брать за госизмену...,но....)Не нашлось твердого характера ни у кого в то время,хотя порядок можно было навести и предотвратить развал,который сами же внутри и начали,а остальные,увидев слабость власти, подчинились центробежной силе.Так и сейчас,увидели слабость и нерешительность в начале СВО, и потекли деньги и оружие,с каждым разом все дальнобойнее и смертоноснее,а нужно -то было не по буденновски, глубоким рейдом, ожидая что поднимутся сами против нациков(и кто нашептал,что они вообще были готовы после 30 лет,с 90-го,промытия мозгов и зомбирования?),с сразу разбить всю инфраструктуру(что до сих пор не сделано),тогда бы и эшелонами не гнали технику до сих пор,и не разъезжали бы пиндосы и ЕС-ники в люксовых вагонах туда- и обратно,да и денег бы им не наваливали,видя,что все разбито и перекрыто.Сами,как всегда,виноваты в наших с вами бедах!