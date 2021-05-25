Мир в котором мы живём

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    Сначала все земли пусть отдадут, которые русские цари им подарили...Ход конем: В Киев...
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Время сажать

Время сажать

В Могилёве вынесли приговор «группе Тихановского-Статкевича», которую обвиняли в организации массовых беспорядков.

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Любовь Кузьмина
Лукашенко молодец, но стоило ли нести убытки из-за этого рядового агента западных спецслужб? Что может сообщить простой агент, только то, что давно известно.
Игорь Прийма
У важамая Любаш, уверен, здесь важен прецедент... !
Александр Бурцев
Правильно делают, если бы вовремя провели чистку может и СССР сохранили, а так
Аркадий Цыганов
Любые драки начинаются с задира. В качестве задир америкосы используют своих Табаки, шакалов. Но не за горами время зачистки подхрюкивающих.
Игорь Прийма
С Лукашенко переговоры пройдут в действительно конструктивном ключе, а с "падучим"- байденом, только займут ценное президентское время В.В. Путина....
Константин Заика
У латышей совсем крышу снесло... Лечение уже не поможет.

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