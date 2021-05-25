Время сажать

Мир в котором мы живёмПолитикаВремя сажатьВ Могилёве вынесли приговор «группе Тихановского-Статкевича», которую обвиняли в организации массовых беспорядков.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛКЛюбовь КузьминаЛукашенко молодец, но стоило ли нести убытки из-за этого рядового агента западных спецслужб? Что может сообщить простой агент, только то, что давно известно.Игорь ПриймаУ важамая Любаш, уверен, здесь важен прецедент... !Александр БурцевПравильно делают, если бы вовремя провели чистку может и СССР сохранили, а такАркадий ЦыгановЛюбые драки начинаются с задира. В качестве задир америкосы используют своих Табаки, шакалов. Но не за горами время зачистки подхрюкивающих.Игорь ПриймаС Лукашенко переговоры пройдут в действительно конструктивном ключе, а с "падучим"- байденом, только займут ценное президентское время В.В. Путина....Константин ЗаикаУ латышей совсем крышу снесло... Лечение уже не поможет.Комментировать
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