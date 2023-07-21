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Мы представили, как бы выглядели 15 героев мультфильмов, если бы они стали реальными людьми

Мы представили, как бы выглядели 15 героев мультфильмов, если бы они стали реальными людьми

Многие из нас с ностальгией вспоминают героев мультфильмов, которые мы смотрели в детстве. Глядя на них как будто снова возвращаешься в те времена, а иногда и представляешь, как бы выглядели любимые персонажи, если бы они были реальными людьми.

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