Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Джонсону

Американский боксер Кевин Джонсон стал гражданином Российской Федерации. Указ президента России Владимира Путина принять в гражданство 44-летнего Джонсона был опубликован на официальном портале правовой информации.
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