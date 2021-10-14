Коронавирус в цифрах: 10 человек вылечились в Атырауской области

Эпидситуация в Атырауской области на 14 октября в цифрах: 51 человек заболел COVID-19 за сутки; 202 пациента получают лечение в инфекционных стационарах; 14 пациентов с COVID-19 лежат в реанимации; 4 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; За последние сутки от COVID-19 скончался один пациент; 365 пациентов с COVID-19 получают лечение на дому; 10 человек вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от COVID-19 привито 233 287 человек; II компонентом вакцин от COVID-19 привито 202 499 человек.