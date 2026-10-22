В 1784 году произошёл один из самых странных эпизодов в истории колониальной дипломатии. Великобритания, только что потерявшая свои североамериканские колонии, обратилась к Российской империи с неожиданным предложением: помочь с заселением Крыма, отправив туда… своих каторжников.