День 13 июля не ознаменовался какими-то серьёзными подвижками на фронтах спецоперации России на Украине, однако дипломаты РФ и донбасских республик […]