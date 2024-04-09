Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    Сталин еще при жизни сказал только через 100 лет о бо мне  начнут говорить правду .И что много украл и мало сделал .П...Разговор сталинис...
  • Лидия Гаджиева
    Давно пора!На третьем году с...
  • Неизвестно Неизвестно
    Пугачёвой за 70, а о ней всё ещё говорят  вот это популярность!Ксения Собчак сни...

Новый мирный план НАТО или "Так и быть, мы оставим вам то, что уже ваше!"

Новый мирный план НАТО или "Так и быть, мы оставим вам то, что уже ваше!"

Натовские мегамозги, явно не без помощи западных суперкомпьютеров, продолжают генерировать воистину гениальные планы, как им объехать на кривой козе Россию, чтобы наша победа сами знаете где не только не обернулась сокрушительным поражением Запада, но и позволила ему сохранить как лицо, так и территорию ненастоящего государства для дальнейших козней против нас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх