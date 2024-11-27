Представлен роскошный седан Maextro S800 – это китайский «Майбах» от JAC и Huawei

Maextro, четвертый по счету бренд альянса Huawei HIMA (создан Huawei, каждый бренд — под управлением компании с одним из своих партнеров), запустил предпродажи своей первой модели S800 сегодня, 26 ноября, во время мероприятия бренда Huawei Mate.
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