«Думаю, что они могли бы дать нам ещё больше, чтобы победить, мы не сможем выжить без США». Президент Украины в интервью заявил, что «не волнуется из-за конгрессменов или сенаторов» США, которые должны рассмотреть запрос президента Джо Байдена о дополнительном финансировании Киева.
Зеленский о поддержке США Украины:
Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
Бред
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5 час.
Natalija Osminina
«мы не сможем выжить без США».- естественно. И не выживите. И повторите судьбу США. И в США будет Гражданская война и на Украине в то же самое время.
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49 мин.
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