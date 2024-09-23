Правоохранительные органы продолжают нарушать права граждан и юридических лиц в отношении объектов недвижимости, искажая действительность и называя «БЕЛОЕ» «ЧЕРНЫМ».
В Сочи бизнесменов лишают имущества «задним числом»
Комментарии
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леонид рыбаков
ДАЖЕ ЕСЛИ И ВОЗБУДЯТ ДЕЛА -----А ДЕНЕГ ТО УЖЕ НЕТ И ОТНИМАТЬ НЕЧЕГО ТАК КАК ОНИ ПЕРЕКОЧЕВАЛИ ТЕМ КТО СЕЙЧАС И БУДЕТ ИЗЫМАТЬ Е.Р . МАФИЯ ОТ ВЛАСТИ РУЛИТ . У крепостных воли собственности было больше . ВСЕ АБСОЛЮТНО ВСЕ ЗАКОНЫ ПРОШЛИ ОБНОВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ОТЪЕМА ИМУЩЕСТВА ГДЕ УГОДНО И КАК УГОДНО И В УГОДУ ТОМУ КТО ПРОПЛАТИТ .
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