В Сочи бизнесменов лишают имущества «задним числом»

леонид рыбаков

ДАЖЕ ЕСЛИ И ВОЗБУДЯТ ДЕЛА -----А ДЕНЕГ ТО УЖЕ НЕТ И ОТНИМАТЬ НЕЧЕГО ТАК КАК ОНИ ПЕРЕКОЧЕВАЛИ ТЕМ КТО СЕЙЧАС И БУДЕТ ИЗЫМАТЬ Е.Р . МАФИЯ ОТ ВЛАСТИ РУЛИТ . У крепостных воли собственности было больше . ВСЕ АБСОЛЮТНО ВСЕ ЗАКОНЫ ПРОШЛИ ОБНОВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ОТЪЕМА ИМУЩЕСТВА ГДЕ УГОДНО И КАК УГОДНО И В УГОДУ ТОМУ КТО ПРОПЛАТИТ .