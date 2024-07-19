Глава СК России поручил организовать проверку по информации о возможном нарушении прав помощника инвалида в Кабардино-Балкарской Республике

В публичном пространстве опубликовано видеообращение к руководству ведомства инвалида из Кабардино-Балкарской Республики, сообщившего об отказе органов социальной защиты выплатить в полном объеме заработную плату помощнику по уходу за ним, с которым ранее был заключен трудовой договор.
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