Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Тухель о 0:3 от «Лейпцига»: «У меня нет объяснения, «Бавария» пропустила простейшие голы. Кейн, наверное, думает, что мы не тренировались 4 недели»

Тухель о 0:3 от «Лейпцига»: «У меня нет объяснения, «Бавария» пропустила простейшие голы. Кейн, наверное, думает, что мы не тренировались 4 недели»

Мюнхенская команда проиграла «Лейпцигу» со счетом 0:3.  «На данный момент у меня нет объяснения. Мы пропустили самые простые голы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх