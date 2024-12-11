"Вега-инжиниринг" выясняет причины запрета гречки в Белоруссии

Алтайская компания "Вега-инжиниринг" расследует запрет на ввоз своей гречневой крупы в Белоруссию. В управлении пищевой промышленности края сообщают о выяснении всех обстоятельств инцидента, связанного с действиями белорусского комитета по стандартизации.