Не надоело ?

Уже до скрежета зубовного, я лично про себя, достало вот такое - Читайте сами и не занимайтесь домыслами - Пресс-служба компании "Конкорд" ВК Здесь Телеграмм Здесь Из сообщения 21 марта сего года - Публикуем комментарий Евгения Пригожина: «.