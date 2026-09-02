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Царьград

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Reuters: цены на нефть резко изменились из-за США и Ирана

Reuters: цены на нефть резко изменились из-за США и Ирана

Колебания мировых цен на нефть вызваны нестабильностью на Ближнем Востоке. США и Иран обмениваются ударами, что увеличивает риски для рынка.

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