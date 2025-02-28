Гниющие тела: пограничников богатой страны обвинили в массовом убийстве и изнасилованиях мигрантов

Вооруженные силы Саудовской Аравии обвиняются в неизбирательном применении силы против мигрантов на границах богатой нефтяной монархии, имеются сообщения о смертельных случаях и ранениях, а также многочисленные сообщения об изнасилованиях женщин.
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