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Царьград

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Московский транспорт украсили ко Дню города 5-6 сентября

Московский транспорт украсили ко Дню города 5-6 сентября

В ходе празднования 879-го Дня города Москвы 5 и 6 сентября, столичный транспорт и инфраструктура получили тематическое оформление.

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