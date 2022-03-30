Украинские националисты готовят фейковые видео о военных из РФ

Украинские националисты готовят фейковые видео, очерняющие российских военных. В нашем Минобороны рассказали, что в роликах планируют показать мародерство и массовые убийства мирных жителей, совершенные якобы бойцами спецоперации по защите Донбасса.
Украинские националисты готовят фейковые видео, очерняющие российских военных. В нашем Минобороны рассказали, что в роликах планируют показать мародерство и массовые убийства мирных жителей, совершенные якобы бойцами спецоперации по защите Донбасса.
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