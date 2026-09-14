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Царьград

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В Архангельской области в ДТП пострадали женщина и двое маленьких детей

В Архангельской области в ДТП пострадали женщина и двое маленьких детей

Автоледи не справилась с управлением на грунтовой дорогеВ Поморье устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали три человека, среди которых двое детей.

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