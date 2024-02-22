Депутат Говырин: собственников обяжут защищать земли от произрастания борщевика

В Госдуме нашли способ избавиться от борщевика раз и навсегда. Планируется установить обязанность собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков проводить мероприятия по защите земель от инвазивных растений – в том числе борщевика Сосновского, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.