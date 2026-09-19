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5koleso.ru

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Dongfeng представил три новых вэна Forthing под разные типы топлива: цены стартуют от 1 млн рублей

Dongfeng Forthing показал электрический минивэн Xiaolingzhi, электрофургон Lingzhi V и Lingzhi 2027 года, который работает на двух видах топлива.

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