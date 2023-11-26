Германии предрекли потерю производств из-за высоких цен на энергию

Высокая стоимость энергии способна стоить Германии статуса индустриальной державы. Об этом заявил глава одной из крупнейших европейских компаний-производителей стали Salzgitter AG Гуннар Греблер, его слова передает Financial Times.
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