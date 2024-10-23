Российский противоопухолевой препарат прошел первую фазу испытаний

Успешно прошел первую фазу клинических исследований первый российский противоопухолевый препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса, об этом 23 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.