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Симон Фуркад о сингл-миксте на Олимпиадах: «Я сомневаюсь в целесообразности, когда у нас и так шесть дисциплин. Обидно, что исключили лыжное двоеборье»

Тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад скептически оценил включение сингл-микста в программу Олимпийских игр.

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