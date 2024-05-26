Согласно исследованию итальянских ученых, фастфуд способствует преждевременному старению организма

Фастфуд продолжает вызывать споры среди экспертов о его влиянии на здоровье человека. Несмотря на многочисленные предупреждения о негативных последствиях регулярного употребления этих продуктов, популярность фастфуда остается высокой.
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