Дискуссия о конфискации активов РФ в Европе завершена – Deutsche Welle

Лидеры стран Евросоюза решили не конфисковывать замороженные в Европе российские активы. Вместе с тем, проценты с этих средств будут направлены на поддержку Украины, Deutsche Welle со ссылкой на коммюнике саммита ЕС, прошедшего в Брюсселе 20 марта.