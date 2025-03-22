Как происходило изгнание врага с Курской земли, которое до конца ещё не завершено

Положение украинской группировки «Курск» ухудшалось постепенно с осени 2024 года, когда начались проблемы с логистикой, связью, комплектацией второго эшелона, который призван был удерживать отвоёванные штурмовиками позиции.
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