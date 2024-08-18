Театр абсурда
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Театр абсурда

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Красных линий нет. Галкина* можно заставить прославлять Россию. Есть лишь ряд условий

Красных линий нет. Галкина* можно заставить прославлять Россию. Есть лишь ряд условий

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Пародист Максим Галкин*, как стало известно, готов отказаться от русофобских шуток на концертах и, более того, обслуживать корпоративы состоятельных русских граждан - вопрос лишь цены.

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