РФС ввел ограничения на трансферы «Крыльев Советов»: «Есть угроза взыскания долга одного из кредиторов»

Руководитель департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) Роман Дьяков рассказал, что РФС будет контролировать трансферный баланс «Крыльев Советов» путем ограничения на покупку игроков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии