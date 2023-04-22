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«Айлендерс» забросили 4 шайбы за 2:18 в 3-м матче серии с «Каролиной» – рекорд плей-офф НХЛ. Прошлый держался с 1944 года

«Айлендерс» забросили 4 шайбы за 2:18 в 3-м матче серии с «Каролиной» – рекорд плей-офф НХЛ. Прошлый держался с 1944 года

Клуб с Лонг-Айленда сократил отставание от «Харрикейнс» в серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2, 5:1 в 3-й игре).

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