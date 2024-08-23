Суд арестовал жилье фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

Квартиру фигуранта уголовного дела о теракте на Крымском мосту арестовали в Ульяновске.По решению суда в Ульяновске арестована квартира одного из фигурантов уголовного дела, возбужденного после теракта на Крымском мосту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии