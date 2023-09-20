Поступает информация о продвижении азербайджанской армии в направлении Мартуни и Аскерана в Нагорном Карабахе

С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым созвонились лидеры нескольких зарубежных стран. Если президент Турции полностью поддержал военную операцию в Нагорном Карабахе, то политики из других стран как минимум призвали к остановке боевых действий, а как максимум ещё и пригрозили санкциями.