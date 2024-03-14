Ион Штефэницэ: "Это обращение адресовано Министерству культуры. Возвращаюсь из Франции с хорошим примером"

Эксперт по управлению культурным наследием Ион Штефэницэ опубликовал в социальных сетях видео из Франции, в котором он рассказывает о том, как там реставрируют исторические памятники, и проводит сравнение с ситуацией с работами, которые ведутся в Сорокской крепости.
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