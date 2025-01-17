Проект об истории и развитии смазочных материалов опубликовали в Сети

Мультимедийный проект «История смазочных материалов» представили в интернете. Он рассчитан как на детей, так и на взрослых, и расскажет о том, как люди боролись с силой трения, изобрели первое моторное масло, а также о самых современных технологиях в этой сфере.
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