Три новых пункта вакцинации от COVID-19 открылись в Уссурийске

Три новых пункта вакцинации от COVID-19 открылись в Уссурийске

Начиная со вторника, 18 мая, прививку от коронавирусной инфекции можно сделать еще в трех мобильных пунктах, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию Уссурийска.

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