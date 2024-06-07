Может ли «Великий Туран» стать единым и для России, и для Турции

По оценкам местных СМИ, в столицах стран Центральной Азии, на фоне скорых изменений в этом направлении со стороны крупнейших стран мира, прошли встречи, семинары и конференции, посвященные анализу возможных изменений во внешней политике в регионе стать более частыми.
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