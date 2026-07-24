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Царьград

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В Новороссийске отметят День ВМФ 25 и 26 июля

В Новороссийске отметят День ВМФ 25 и 26 июля

Основные праздничные события состоятся 25 и 26 июля. В субботу в 11:00 в парке имени В. И. Ленина будет организована интерактивная программа под названием «Двое из ларца и морское приключение».

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